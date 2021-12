Artistas da Bahia aplaudem demissão de Ana de Hollanda

Esperança, surpresa, descrença. Estas foram algumas das reações de artistas baianos diante do anúncio do nome da senadora Marta Suplicy (PT-SP) para ocupar o lugar da ministra Ana de Hollanda no Ministério da Cultura. Depois de uma gestão conturbada e que foi alvo de muitas críticas, Marta assume a pasta oficialmente nesta quinta, 13.

Para Cláudio Marques, cineasta e gestor do Espaço Unibanco de Cinema - Glauber Rocha, a sensação provocada pelo anúncio da saída de Ana de Hollanda é de alívio. "Fico feliz porque finalmente ela saiu. Espero que a cultura saia desta fase, porque realmente esse tempo foi de atraso".

A chegada de Marta, entretanto, é uma incógnita para Cláudio. "Não a vejo como uma pessoa da cultura, mas briga e tem força política. Tomara que ela venha com força e consiga trazer ganhos, que esta não seja uma indicação meramente política. Se ela for inteligente, vai retomar os caminhos traçados por Juca Ferreira e Gilberto Gil", ressalta Cláudio, que há dois anos foi a Cannes levar seu curta-metragem Nego fugido para participar do festival.

Quem também apostou na esperança de dias melhores para a pasta da cultura foi o artista plástico Leonel Mattos. "Espero que o olhar mude, que Marta chegue para atender às expectativas dos artistas. A gente tem esperança, mas o resultado sempre deixa a desejar, não é?". Para ele, o que pode ser um entrave à boa administração do Minc são as indicações políticas. "Espero que ela trabalhe com pessoas capacitadas que saibam fazer as coisas acontecerem, porque no Brasil, infelizmente, sempre se peca nessa questão de indicação política para os cargos".

O dramaturgo Gil Vicente Tavares, por sua vez, já não nutre nenhuma esperança de melhoria na gestão do Minc. "Não consigo ter uma expectativa boa. O Ministério da Cultura precisa de alguém que chute a porta, porque é uma pasta que pode ser facilmente colocada em segundo plano. As pessoas vão deixando a cultura se tornar a cereja do bolo", afirma.

Para Gil, uma das vantagens de Marta assumir o cargo de ministra da Cultura é que, caso queira galgar cargos políticos mais altos, ela terá que se esforçar no Minc, com ações importantes. "Adoro pessoas oportunistas na política. Se ela quiser fazer grandes atos no Minc para se eleger de novo, será ótimo", afirmou o dramaturgo.

