Arrecadação 'não reage' e ainda está baixa, diz governador

Perto do encerramento do segundo quadrimestre do ano, a arrecadação baiana "não reagiu" e "continua baixa", segundo o governador Rui Costa (PT). "Alguns meses deste ano foram os piores dos últimos dez anos, do ponto de vista do perfil da arrecadação", disse nesta terça-feira, 18, o governador.

A ordem, já repassada a todos os secretários, é "cortar o que não for essencial". "Se tudo é prioridade, nada é prioridade", afirmou Rui. A missão de garantir o equilíbrio das contas, porém, não será fácil, já que, a partir de novembro, será aplicada a parcela de 2,91% do reajuste geral dos servidores. Já foram concedidos 3,5% retroativos a março.

Além disso, há o compromisso de dar aumentos a diversas categorias, em acordos firmados em outros anos. "É uma aposta que nós fizemos e, mesmo assim, tem um ou outro que reclama", disse Rui.

O petista citou a situação de outros estados. "O Rio Grande do Sul atrasou salários, Paraná, Distrito Federal e Sergipe também. E outros seis estados mudaram a data do pagamento da folha", disse.

Rui e o secretário da Fazenda, Manoel Vitório, já disseram anteriormente que, no gasto com pessoal, o Estado deverá fechar o ano acima do limite prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Sala-cofre

Rui inaugurou nesta terça a nova sala-cofre da Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia (Prodeb), que concentrará os dados referentes a todos os "sistemas críticos do governo", de forma mais segura. Foram investidos R$ 20 milhões na sala, a maior do Norte/Nordeste.

Segundo o governo, as informações estarão protegidas contra incêndio, umidade, sabotagem, acesso indevido e gases corrosivos. "Já tivemos incêndio na Secretaria de Saúde e perdemos todos os dados", exemplificou o presidente da Prodeb, Samuel Araújo.

