Arquivos da Pastoral da Terra estão disponíveis na Internet

A Comissão Pastoral da Terra (CPT), ligada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), colocou na Internet para consulta pública todo o seu acervo digitalizado sobre os conflitos no campo do País.

O acervo, que é gerenciado pelo Centro de Documentação Dom Tomás Balduino, da Secretaria Nacional da CPT, está disponível agora no Google Drive, um dos aplicativos do portal de buscas Google.

Os conflitos fundiários, motivados pelo histórico desequilíbrio na distribuição de terras no Brasil, vem sendo registrado e arquivado pela Pastoral desde sua criação, em 1975.

O projeto dividiu as milhares de pastas sobre o tema em três itens, chamados "subfundos". O primeiro "Conflitos no Campo" é formado por mais de 310.000 páginas de documentos digitalizados, referentes a mais de 25.000 conflitos registrados no banco de dados da CPT.

Bahia

O Subfundo Temático, possui mais de 110.000 páginas de documentos digitalizados, com textos "elaborados pela própria CPT, bem como por seus assessores, profissionais da academia e outros atores sociais, que contribuem à compreensão da complexidade do campo brasileiro".

O terceiro, o Subfundo Institucional contém mais de 5.000 documentos produzidos pelas instâncias nacionais da CPT. Esses três itens se subdividem em vários outros, o que facilita a pesquisa. É possível, por exemplo, realizar estudos por tema, estados e outros.

A pasta sobre a Bahia contém 251 itens sobre os mais diversos ângulos da luta pela terra. Está registrado lá os primórdios do conflito envolvendo índios e fazendeiros no sul da Bahia.

Uma matéria do jornal O Estado de São Paulo, de 1979, informa que "vários latifundiários da região há anos vem tentando se apossar das terras dos índios Tupiniquins que se aproxima de 50 mil hectares". A "tática" dos latifundiários para esse processo seria promover o extermínio dos índios fomentando vícios, subornando os nativos ou simplesmente mandando matar "os mais revoltados".

Está registrada também o drama dos moradores de cidades que foram desalojados de suas casas devido às barragens, como a de Itaparica, construídas ao longo do Rio São Francisco.

Há também casos típicos como a luta de agricultores de Canavieiras que atuavam na extração de piaçava. Cansados com a exploração do seu trabalho por fazendeiros, resolverem em 1977 ocupar terras na região para iniciar sua própria produção.

UDR e MST

É possível consultar documentos e recortes de jornal sobre a criação em 1985 da União Democrática Ruralista (UDR) e seu antípoda, o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST).

A Comissão Pastoral da Terra esclarece que "para acessar todos os documentos do acervo, realizar downloads, utilizar o campo de pesquisa do Google Drive e todos os recursos do mesmo é necessário que o usuário possua uma conta Google (Ex.: Gmail)".

Caso não possua este tipo de conta "ela pode ser criada de forma rápida e gratuita pelo site <drive.google.com> no link intitulado "Inscreva-se" (Sign Up) ou "Criar uma Conta" (Create an account)". Depois disse é só acessar este link.

