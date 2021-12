Armado, vereador é preso após ameaçar segurança em Salvador

Um vereador de Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) foi preso após ser flagrado com armas de fogo e dirigindo com sinais de embriaguez. Elcio Ramayana Carneiro Pombo (PMDB) ainda teria se envolvido em uma confusão em Salvador, de acordo com a assessoria da Polícia Militar (PM).

O fato aconteceu na noite de sexta, 8, mas só foi divulgado no sábado, 9. Segundo a PM, uma guarnição da corporação foi acionada por um segurança de um restaurante na orla de Salvador após este ser ameaçado por um homem armado.

Quando os policiais se aproximaram, o suspeito fugiu em um carro. Contudo, o veículo foi seguido pelos PMs, que conseguiram interceptar o suspeito no bairro do Costa Azul.

Durante a abordagem, os policiais descobriram que o homem seria vereador em Mata de São João. Com o parlamentar, a polícia encontrou um revólver calibre 38 com cinco balas e uma pistola 9 mm com 44 munições, além de dois carregadores de pistola calibre 380 com 30 munições.

O vereador foi levado para o pátio da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), mas ele se negou a realizar teste de alcoolemia. O carro dele foi apreendido e o parlamentar preso em flagrante.

A reportagem tentou contato com a Câmara de Vereadores de Mata de São João, mas ninguém atende, possivelmente por não ter expediente no dia de sábado.

adblock ativo