Arlindo Chinaglia: "Ministros cometeram infinidade de erros"

Realista quanto à dificuldade de votar uma reforma política, Chinaglia revelou para A TARDE que não garante que as mudanças nas regras políticas virão para a próxima eleição, mas assegurou que, caso eleito, dará a prioridade à matéria. Ele destaca que o maior desafio será "evitar que a Câmara se paralise por eventuais processos de cassação de parlamentares do Lava Jato".

Ministros estariam pedindo votos ao senhor, isso não comprova uma vinculação com o Planalto?



Não sei se isso está acontecendo. Me citaram o caso de um ministro, que fez uma análise do processo, dando opinião. Não há uma campanha do governo. Quem fala isso está pedindo falta na área para ganhar pênalti.



Fala-se que o 2º escalão está sendo negociado em troca de apoios ao seu nome.



Não tenho conhecimento. O PTB, PRB tem ministros e estão lá (com Eduardo Cunha, do PMDB). Composição do governo não é da noite pro dia. Se fosse para o governo usar do segundo escalão, por que não usar do primeiro? Não faz sentido.

Cunha diz que o vazamento da Lava Jato lhe acusando foi "alopragem" para lhe beneficiar. O que diz?



Sou do tempo que não se dava crédito à carta anônima. Deduzir não é prova, não é uma atitude corajosa. Quando fiz denúncias na minha vida eu provei. Ou ele cria coragem e afirma ou não perderei tempo com isso.

Acredita que ele está envolvido no esquema?



Eu não sei, ninguém sabe o que vai sair dali, só sei que meu nome não vai. O desmentido deles ficou uma dúvida, um "se o Careca falou ele vai ter que provar", ficou negócio meio sambado.



Uma base governista menor e fragmentada é um cenário de futuro difícil pra a presidente Dilma?



Eu acredito que o Executivo vai melhorar sua relação política com o Congresso. Grande parte dos problemas que o governo teve, digo como líder do governo, foram erros políticos de ministros.



Que tipo de erro?



Uma infinidade. Se você faz acordo, tem que ser explícito para que ninguém alegue depois que não foi cumprido, algo tão banal. Você tem ministro que não recebe nem líder de bancada, o que é um absurdo. Você não pode fazer reunião como foi feito no Ministério da Fazenda para discutir fator previdênciário, foi pedido prazo de 60 dias e foi um ano e meio sem resposta. Eu tenho convicção de que essa equipe agora, do ponto de vista político, será mais robusta.

