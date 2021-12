Aristóteles Menezes deixa presidência da Desenbahia

O presidente da Agência de fomento do Estado da Bahia (Desenbahia), Aristóteles Menezes Júnior, anunciou que vai deixar o cargo. Ex-superintendente da Caixa Econômica Federal (CEF) na Bahia, ele retoma ao banco estatal para assumir um cargo de diretoria em Brasília.

A saída de Aristóteles da Desenbahia será confirmada no próximo dia 12 de setembro, quando será reunido o conselho de administração da instituição.

Na ocasião, o conselho de administração deverá referendar o nome do atual diretor de negócios da Desenbahia, o economista Vitor Lopes, como o novo presidente da agência de fomento.

Mestre em economia pela Universidade Federal da Bahia, Vitor Lopes foi gerente de Estudos e Assessoria da Desenbahia entre 2003 e 2012 e chefe de gabinete da Presidência da Desenbahia em 2012. Ele é professor licenciado da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) e tem ligação com o deputado federal Zezéu Ribeiro (PT).

Crise - A saída de Aristóteles do comando da Desenbahia acontece cerca de um mês depois de uma crise interna causada pela exoneração do gerente de Médias e Grandes Empresas da instituição, Fábio Moncorvo, e da saída do diretor de operações Marcelo Oliveira.

O pivô da crise foi um parecer técnico contrário a um pedido de empréstimo de R$ 56 milhões para o Hospital Espanhol, que enfrenta crise financeira.

Há dez dias, o governo do Estado anunciou a concessão do empréstimo com recursos do Fundo de Desenvolvimento Social e Econômico do Estado (Fundese).



