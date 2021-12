Argôlo foi ao IML algemado para fazer exame de corpo delito

Os ex-deputados Luiz Argôlo (SD-BA), Pedro Corrêa (PP-PE) e André Vargas (sem partido), presos nesta sexta-feira, 10, durante 11ª fase da Operação Lava Jato, fizeram exame de corpo de delito na manhã deste sábado, 11.

Vestindo roupas comuns e de braços algemados, o trio foi fotografado chegando no Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba, no Paraná. Eles estavam acompanhados por policiais federais.

Argôlo foi preso em casa no Caminho das Àrvores, em Salvador. Além dele, a polícia também prendeu sua secretária, Elia Santos da Hora, no bairro da Barra.

A ação da PF em Salvador ainda contou com o cumprimento de três mandados de busca e apreensão nas casas dos detidos e no escritório do ex-parlamentar, na Avenida Tancredo Neves.

A PF acusa Argôlo de emitir notas de forma fraudulenta e manter sociedade de forma oculta com o doleiro Alberto Youssef em uma empresa de locação de equipamentos.

Por conta da investigação, a Justiça ordenou o bloqueio de R$ 40 milhões de Argôlo e R$ 20 milhões da sua secretária.

