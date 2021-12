Arena Fonte Nova: Rui diz que Lino tem posição "política"

O governador Rui Costa (PT) questionou nesta terça-feira, 18, a imparcialidade do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE) Pedro Lino e o acusou de adotar uma posição "política e preconceituosa" em relação ao conceito de Parceria Público-Privada (PPP) na análise do contrato da construção e gerenciamento por 35 anos da Arena Fonte Nova.

"Um conselheiro de um tribunal é como um juiz ou um desembargador e a essência de qualquer juízo é de que ele só pode se pronunciar após a análise profunda dos fatos e durante o julgamento", disse Rui, ao ser provocado pela reportagem de A TARDE sobre o assunto.

Segundo o governador, haveria "um farto material" coletado pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE) na imprensa, que mostraria a emissão de opiniões sobre o assunto pelo conselheiro, entre 2010 e 2013. "Então, qual é o grau de imparcialidade que ele tem agora para emitir uma opinião?", questionou o petista.

Ao tomar conhecimento das críticas do governador, o conselheiro Pedro Lino disse que seu "grande preconceito", conforme termo de Rui, "é querer defender o erário". No seu voto, sobre o contrato, o conselheiro sugeriu que o governo repasse por ano para a Arena Fonte Nova R$ 82 milhões, como recomendou a Controladoria Geral da União (CGU) ao invés dos R$ 99 milhões anuais que estado paga ao consórcio. Com a redução, o governo economizaria R$ 17 milhões por ano.



O julgamento da legalidade do contrato foi suspenso na semana passada justamente após a PGE arguir a "suspeição" de Lino e pedir que ele deixe de ser o relator da matéria. O conselheiro responderá na sessão da próxima terça-feira, dia 25, se aceita ou não se afastar.



Relator do contrato firmado entre a Fonte Nova Participações (FNP) - formada pelas construtoras OAS e Odebrecht - e o governo baiano, Lino pediu, há duas semanas, que fossem suspensos os repasses mensais à FNP e que o governo fizesse a "adequação dos valores", em um prazo de 180 dias.



Segundo o relatório do conselheiro, haveria um sobrepreço de R$ 390,9 milhões, identificado pela Controladoria Geral da União (CGU), e R$ 109,6 milhões de "lucros extraordinários" detectados por professores da Faculdade de Economia e Ciências Contábeis da Ufba.



. Leia mais na edição desta quarta-feira, 19, do Jornal A TARDE. Para assinantes, acesse a versão digital

adblock ativo