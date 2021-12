Área social terá 60% do orçamento do Estado em 2013

O governo da Bahia irá destinar cerca de 60% do total de recursos previstos do orçamento de 2013 para a área social, ou seja, R$ 20,9 bilhões dos R$ 35,1 bilhões do orçamento do Estado. Deste valor, R$ 10 bilhões serão dedicados às áreas de Saúde e Educação. A quantia confere um incremento de 22% em relação a 2012, segundo discurso do governador Jaques Wagner na abertura dos trabalhos legislativos deste ano na Assembleia Legislativa da Bahia, na manhã desta sexta-feira, 15.

Ainda segundo o governador, a área de Segurança Pública terá R$ 3,2 bilhões, a de Saneamento R$ 1 bilhão e R$ 234 milhões para Habitação. "Buscamos reforçar nosso compromisso em ofertar serviços públicos de qualidade para a população baiana", afirmou.

Além do interior baiano, Salvador também irá ganhar obras importantes. Wagner destacou a edificação de três sistemas de viadutos na região da Paralela (Imbui, Narandiba e Bairro da Paz), a duplicação das avenidas Gal Costa, Pinto de Aguiar e Orlando Gomes, além da construção da Avenida 29 de Março e a ligação Lobato-Pirajá. "Estas intervenções, no montante de R$ 972 milhões, darão maior fluidez e mobilidade ao trânsito da nossa Capital", acredita.

No discurso, Jaques Wagner ainda registou os benefícios obtidos em sua gestão, nos últimos seis anos. Segundo o governador, o funcionalismo público obteve reajuste linear de 6,5%, enquanto professores licenciados e a Polícia Militar contaram com um aumento de 14%, por meio de promoção, além do cumprimento do piso salarial da categoria, e o pagamento da gratificação por atividade policial (GAP 4), respectivamente. "Até 2006, cerca de 60% dos servidores estaduais tinham o vencimento base inferior ao salário mínimo. Os ganhos reais médios foram mais expressivos para carreiras como a de professor, que acumula até agora 35% de melhoria e chegará em 2013 a 54,6%, oito vezes os 6,6% do período 1999-2006", disse.

O governador ainda fez questão de ressaltar que o ano de 2012 foi considerado difícil nos planos internacional, nacional e estadual. "A área econômica foi marcada por turbulências na economia mundial, que ainda requerem atenção. A crise da Zona do Euro se aprofundou, os Estados Unidos cresceram de forma moderada e a China, grande demandante de nossos produtos, está crescendo em ritmo menos acelerado", disse.

adblock ativo