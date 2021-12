Arcebispo de Olinda e Recife celebra missa de Campos

Começa, neste momento, em frente ao Palácio das Princesas, sede do governo de Pernambuco a missa campal de corpo presente do ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos e de assessores, que será celebrada pelo arcebispo de Recife e Olinda, dom Fernando Saburido.



A presidenta Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula chegaram há pouco ao local para o velório de Eduardo Campos, que morreu vítima de acidente aéreo, em Santos (SP). Dilma chegou a ser vaiada, mas, em seguida, foi aplaudida pelas milhares de pessoas que ocupam a Praça da República para a cerimônia. O ex-presidente pegou no colo o filho mais novo de Campos, Miguel, de 6 meses, e abraçou os outros filhos do ex-governador e a viúva Renata Campos.



Neste momento, também prestam condolências à família de Campos o ex-governador de São Paulo José Serra, o ex-ministro da Saúde e candidato ao governo paulista Alexandre Padilha, entre outras autoridades.



A todo instante, as pessoas que estão na fila se emocionam ao ver o caixão de Campos. Algumas fazem reverências ao ex-governador.

adblock ativo