Arany Santana assume Secult no lugar de Jorge Portugal

Arany Santana, ex-diretora do Centro de Culturas Populares e Identitárias (CCPI), foi anunciada como a nova titular da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult-BA). Ela vai ocupar o lugar de Jorge Portugal, que pediu a exoneração do cargo "por questões pessoais e profissionais".

O anúncio foi feito pelo governador Rui Costa na tarde desta sexta-feira, 29. A cerimônia de posse da professora, atriz e ex-diretora do Ilê Aiyê está marcado para a próxima segunda, 2, às 14h, no Salão de Atos da Governadoria, em Salvador.

Em nota enviada à imprensa, Arany destacou que “a cultura teve avanços na Bahia, principalmente com o projeto de interiorização, com as escolas culturais. Como educadora, acho um dos projetos mais importantes junto às escolas públicas". Ela também garantiu que vai "continuar garantindo um trabalho de qualidade junto a artistas e grupos sociais”.

Arany, que é ligada a movimentos negros baianos, é graduada em letras pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) e tem especialização em história da África e em língua e cultura Kikóng. Ela também foi a primeira secretária municipal da Reparação, no ano de 2003, durante a gestão do ex-prefeito Antonio Imbassahy.

