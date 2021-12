Aprovado texto-base da PEC do teto de gastos em segundo turno no Senado

A Proposta de Emenda à Constituição que limita o teto dos gastos públicos foi aprovada nesta terça-feira, 13, no Senado com 53 votos favoráveis e 16 contra. O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB), não votou.

Contudo, eles rejeitaram o destaque ao texto que trata da limitação de reajuste de despesas obrigatórias, no caso, o salário mínimo. Foram 52 votos contrários e 20 favoráveis.

Os parlamentares ainda vão analisar o destaque que trata dos investimentos em saúde e educação, ponto que é alvo de polêmica. Durante a manhã, os senadores aprovaram o texto-base da proposta, deixando esses pontos para análise posterior.

Agora, a PEC será promulgada em sessão do Congresso Nacional nesta quinta, 15, e depois passa a ter força de lei. Contudo, dois pontos específicos da PEC ainda serão votados nesta terça.

A pedido de deputados da oposição, o Senado aprovou apenas o texto-base do projeto, mas alguns aspectos ainda serão discutidos. Um deles é sobre as regras para reajuste do salário mínimo e o outro é sobre os investimentos em saúde e em educação, ponto que é alvo de polêmica.

A PEC do teto dos gastos é apontada pelo governo do presidente Michel Temer (PMDB) como sua principal medida para conter a crise econômica.

Suspensão

Antes da sessão desta terça, a oposição tentou tirar a votação da PEC da pauta, mas não teve sucesso. Inicialmente, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, negou um pedido do PT para barrar a votação.

Depois senadores da oposição pediram adiamento da votação alegando que Renan acelerou a tramitação da proposta dificultando o debate do tema, mas a maioria dos senadores foi contrária a suspensão da votação.

