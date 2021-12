Aprovado projeto que trata de vantagens de servidores municipais

O Projeto de Lei Complementar 04/17, que altera quatro legislações sobre vantagens do funcionalismo municipal, foi aprovado nesta segunda-feira, 18. A mudança, que também tem o objetivo de equilibrar as contas públicas, foi alvo de protestos de servidores municipais, que acompanharam a sessão.

O projeto foi aprovado com oito emendas após reivindicação dos servidores presentes. Uma delas ampliou o percentual de contratação por Reda, que passou de 20% para 30%. O projeto sobre esse assunto foi alterado para que esse aumento só tenha validade até 2020.

O projeto também prevê o auxílio fardamento para que os funcionários públicos que são obrigados a utilizar roupa específica.

Professores

A diretora do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB), Elza Melo, considerou a aprovação do projeto uma antecipação da reforma previdenciária. "A reforma da previdência começa em Salvador".

"Esse projeto tem uma série de artigos que desagradam os servidores [públicos municipais], trazendo prejuízos", afirma Elza. Um dos principais pontos criticados pela sindicalista foi a mudança no processo de aposentadoria dos professores. Ela explica que, atualmente, é permitido que o servidor se afaste do cargo enquanto o processo de aposentadoria não foi aprovado. Com a mudança, o professor vai ser obrigado a continuar trabalhando até que o pedido de aposentadoria seja aceito.

