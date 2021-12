Aprovado projeto que amplia para 163 número de bairros de Salvador

O Projeto de Lei (PL) 363/17, que amplia o número de bairros de Salvador de 36 para 163, foi aprovado nesta segunda-feira, 18, na Câmara Municipal de Salvador (CMS). Com a mudança, as três ilhas que pertencem a Salvador - Maré, Frades/Santo Antônio e Bom Jesus dos Passos - são oficializadas como bairros.

O projeto também prevê a inclusão de oito novas localidades: Alto do Cruzeiro, Chame-Chame, Colinas de Periperi, Dois de Julho, Horto Florestal, Ilha Amarela, Mirante de Periperi e Vista Alegre. Contudo, isso ainda depende de análise e a regulamentação deve ocorrer em um prazo de 180 dias.

O líder do governo, Henrique Carballal (PV), esclareceu que o projeto foi fundamentado no trabalho “O Caminho das Águas em Salvador”, elaborado por pesquisadores da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e de técnicos da Prefeitura Municipal do Salvador e do Governo do Estado.

A legislação que delimitava os bairros da capital baiana era de 1960 e não tinha sido atualizada desde então, apesar do crescimento da cidade. O texto segue para sanção do prefeito ACM Neto.

Na mesma sessão, os vereadores também aprovaram o PLC 04/17, que trata sobre as vantagens dos servidores municipais. O projeto foi alvo de críticas de parte do funcionalismo público.

Veja lista com os 163 bairros aprovados no projeto:

1. Acupe

2. Aeroporto

3. Águas Claras

4. Alto da Terezinha

5. Alto das Pombas

6. Alto do Cabrito

7. Alto do Coqueirinho

8. Amaralina

9. Areia Branca

10. Arenoso

11. Arraial do Retiro

12. Bairro da Paz

13. Baixa de Quintas

14. Barbalho

15. Barra

16. Barreiras

17. Barris

18. Beiru/Tancredo Neves

19. Boa Viagem

20. Boa Vista de Brotas

21. Boa Vista de São Caetano

22. Boca da Mata

23. Boca do Rio

24. Bom Juá

25. Bonfim

26. Brotas

27. Cabula

28. Cabula VI

29. Caixa D´Água

30. Cajazeiras II

31. Cajazeiras IV

32. Cajazeiras V

33. Cajazeiras VI

34. Cajazeiras VII

35. Cajazeiras VIII

36. Cajazeiras X

37. Cajazeiras XI

38. Calabar

39. Calabetão

40. Calçada

41. Caminho das Árvores

42. Caminho de Areia

43. Campinas de Pirajá

44. Canabrava

45. Candeal

46. Canela

47. Capelinha

48. Cassange

49. Castelo Branco

50. Centro

51. Centro Administrativo da Bahia-CAB

52. Centro Histórico

53. Chapada do Rio Vermelho

54. Cidade Nova

55. Comércio

56. Cosme de Farias

57. Costa Azul

58. Coutos

59. Curuzu

60. Dom Avelar

61. Doron

62. Engenho Velho da Federação

63. Engenho Velho de Brotas

64. Engomadeira

65. Fazenda Coutos

66. Fazenda Grande do Retiro

67. Fazenda Grande I

68. Fazenda Grande II

69. Fazenda Grande III

70. Fazenda Grande IV

71. Federação

72. Garcia

73. Graça

74. Granjas Rurais Presidente Vargas

75. IAPI

76. Imbuí

77. Itacaranha

78. Itaigara

79. Itapuã

80. Itinga

81. Jaguaripe I

82. Jardim Armação

83. Jardim Cajazeiras

84. Jardim das Margaridas

85. Jardim Nova Esperança

86. Jardim Santo Inácio

87. Lapinha

88. Liberdade

89. Lobato

90. Luiz Anselmo

91. Macaúbas

92. Mangueira

93. Marechal Rondon

94. Mares

95. Massaranduba

96. Mata Escura

97. Matatu

98. Monte Serrat;

99. Moradas da Lagoa

100. Mussurunga

101. Narandiba

102. Nazaré

103. Nordeste de Amaralina

104. Nova Brasília

105. Nova Constituinte

106. Nova Esperança

107. Nova Sussuarana

108. Novo Horizonte

109. Novo Marotinho

110. Ondina

111. Palestina

112. Paripe

113. Patamares

114. Pau da Lima

115. Pau Miúdo

116. Periperi

117. Pernambués

118. Pero Vaz

119. Piatã

120. Pirajá

121. Pituaçu

122. Pituba

123. Plataforma

124. Porto Seco Pirajá

125. Praia Grande

126. Resgate

127. Retiro

128. Ribeira

129. Rio Sena

130. Rio Vermelho

131. Roma

132. Saboeiro

133. Santa Cruz

134. Santa Luzia

135. Santa Mônica

136. Santo Agostinho

137. Santo Antônio

138. São Caetano

139. São Cristóvão

140. São Gonçalo

141. São João do Cabrito

142. São Marcos

143. São Rafael

144. São Tomé

145. Saramandaia

146. Saúde

147. Sete de Abril

148. Stella Maris

149. STIEP

150. Sussuarana

151. Tororó

152. Trobogy

153. Uruguai

154. Vale das Pedrinhas

155. Vale dos Lagos

156. Valéria

157. Vila Canária

158. Vila Laura

159. Vila Ruy Barbosa/Jardim Cruzeiro

160. Vitória. II

161. Ilha de Bom Jesus dos Passos

162. Ilha de Maré

163. Ilha dos Frades/Ilha de Santo Antônio

Confira a lista das 8 localidades que ainda dependem de confirmação:

1. Alto do Cruzeiro

2. Chame-Chame

3. Colinas de Periperi

4. Dois de Julho

5. Horto Florestal

6. Ilha Amarela

7. Mirantes de Periperi

8. Vista Alegre

adblock ativo