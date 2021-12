Aprovada urgência para projeto dos servidores na Assembleia

Os deputados estaduais aprovaram por maioria, nesta segunda-feira, 21, o pedido de urgência para a votação do projeto que altera o regime de férias e licença-prêmio dos servidores públicos estaduais.

O projeto só será colocado em votação na noite de quarta, 23, depois que o segundo turno da PEC do servidor for aprovado na sessão marcada para a parte da manhã do mesmo dia.

Os servidores, que se mantêm em "plantão sindical" na Assembleia Legislativa, dizem que vão resistir se as alterações na estabilidade financeira, férias e licença-prêmio do funcionalismo prejudicarem a categoria.

Nesta segunda, o governador Rui Costa informou, durante café da manhã com jornalistas, que não há previsão de aumento salarial para os servidores em 2016 (leia entrevista na página 2).

A presidente da Fetrab (Federação dos Trabalhadores do Serviço Público Estadual da Bahia), Marinalva Nunes, não gostou da informação. "Nós não podemos pagar pela crise. Ele (Rui) está dizendo isso, mas negociando no varejo (com algumas categorias), sem levar em conta o posicionamento da Mesa Central de Negociação", reagiu a sindicalista.

Os deputados também aprovaram por unanimidade, ontem, o projeto que cria a empresa Bahiainveste, voltada à captação de recursos de investidores privados.

Outro projeto aprovado, modifica a organização e funcionamento das universidades baianas. Hoje, os parlamentares votam o plano plurianual (PPA) e o projeto que amplia o prêmio por desempenho policial.

