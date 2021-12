Aprovada PEC que prevê fim das coligações

A Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou na tarde desta quarta-feira, 23, o fim das coligações partidárias para a eleição proporcional (deputados federais e estaduais) de 2018. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 282, que foi aprovada por 18 votos a 11, teve o texto principal alterado – proibia as coligações apenas a partir de 2020. Esta foi a primeira comissão presidida por um mulher, a deputada Shéridan (PSDB-RR).

A antecipação da proibição das coligações foi definida em destaque apresentado pela bancada do PMDB com apoio do PSDB, PT, PSD, PSB, PDT, Psol; PR, PCdoB, PPS e PHS votaram contra.

Outras regras impostas pela PEC 282 prevêem a cláusula de desempenho, para que os partidos tenham acesso ao dinheiro do fundo partidário e à propaganda gratuita no rádio e na TV. Permite, ainda, que partidos políticos com afinidade ideológica e programática se unam em federação, que terá os mesmos direitos e atribuições regimentais dos partidos das casas legislativas.

Nesta mesma sessão, a comissão ainda rejeitou um destaque proposto pelo Psol para suprimir da PEC as novas regras de cláusula de desempenho. Outro destaque do PMDB, que tentava retirar do texto a possibilidade de subfederações, acabou sendo retirado antes de ir a voto.

