Aprovada emenda que permite ida de Paulo Câmara para o Sebrae; PT quer barrar

A Câmara Municipal aprovou, nesta quarta-feira, 15, a emenda que acrescenta à Lei Orgânica do Município e permite que vereadores assumam superintendências federais.

Com isso, as portas ficam abertas para que o vereador Paulo Câmara (PSDB) possa assumir o comando do Sebrae na Bahia. A especulação já vem desde o final do ano passado, quando era sondada a ida do deputado federal Antônio Imbassahy para a Secretaria de Governo da Presidência da República, o que foi concretizado recentemente.

No entanto, o vereador Luiz Carlos Suíca (PT), líder do partido na Câmara, já avisou que seu partido avalia a possibilidade de entrar com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) contra a emenda.

Isso pelo fato de, segundo ele, a alteração vai de encontro à Constituição Federal, que proíbe que vereadores assumam cargos federais.

Nos corredores do legislativos, desafetos de Câmara chamam a emenda de "tchau, querido".

