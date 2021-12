Aposta entre Marcell e Prates esquenta disputa na Câmara

A novela em torno da disputa pela presidência da Câmara Municipal de Salvador ganhou nesta terça-feira, 25, mais um capítulo. Em uma reunião de líderes, o deputado estadual Marcell Moraes (PV), que marcou presença no encontro mesmo não sendo mais vereador, apostou R$ 20 mil que o vereador Leo Prates (DEM) será secretário na gestão do prefeito ACM Neto (DEM) a partir do próximo ano. A aposta, feita entre Marcell e Prates, foi confirmada por edis que participaram da reunião, que não avançou por falta de quórum.

Prates é um dos interessados em disputar a presidência da Câmara, em eleição que ocorre em janeiro próximo. Na avaliação de vereadores, Marcell, que deve apoiar a reeleição do atual presidente da Casa, Paulo Câmara (PSDB), também presente na reunião, fez uma provocação para insinuar que Prates estaria usando a candidatura como trampolim para conseguir espaço na gestão de Neto. Segundo os relatos feitos pelos presentes, Prates e Marcell chegaram a apertar as mãos para firmar a aposta.

A TARDE procurou o deputado para falar sobre o caso, mas ele não atendeu às chamadas. Prates não comentou o assunto. Leo Prates, Joceval Rodrigues (PPS), Tiago Correia (PSDB), Isnard Araújo (PHS) e Geraldo Júnior (SD) formaram o grupo denominado “Câmara Democrática” em oposição à reeleição do atual presidente da Casa.

Nesta semana, a bancada eleita do DEM na Câmara, formada por seis vereadores, a maior da Casa, definiu que vai votar unida na eleição para a presidência.

Reunião

A reunião iria debater a pauta de votações da Casa, mas não foi à frente por falta de quórum. Após as eleições, a Câmara não realizou votações. Na ordem do dia estão projetos como o que trata do Plano Diretor de Arborização Urbana de Salvador, encaminhado pela prefeitura à Câmara em agosto.

