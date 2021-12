Aposentadorias passarão por auditoria, garante Rui Costa

O governador Rui Costa informou que será contratado um serviço de consultoria para checar a legalidade de valores de aposentarias pagas pelo Estado. Segundo o governador, alguns rendimentos estão muito acima do que prevê a Constituição, e por esta razão serão auditados. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira, 21.

Rui explicou que a decisão de fazer a auditoria visa garantir o cumprimento da legislação brasileira. "Não estou afirmando que são [valores] legais ou ilegais. O que mandei fazer foi uma auditoria para a checagem disso e verificar a legalidade ou não. Se for preciso, mudar algum elemento da lei para que todos os salários [de servidores] da ativa e de aposentados fiquem dentro do limite do teto constitucional. Nada mais do que fazer cumprir a lei. Pedi a auditoria com urgência. Quero que fique pronta ainda este ano", disse o governador, em nota.

A lei do novo teto salarial (R$ 33.763) de funcionários públicos brasileiros entrou em vigor no mês de janeiro deste ano e estabelece o subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), que serve de referência para as demais categorias do funcionalismo.

