Após xingamento, deputados estaduais vão processar Kertész

Depois de um bate boca em plenário, na segunda-feira, 7, entre o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Nilo e o líder do governo Zé Neto (PT) por causa da intenção dos parlamentares de processar o radialista Mário Kertész, os deputados estaduais fumaram o cachimbo da paz. O impasse foi motivado porque Zé Neto não queria assinar o requerimento dos deputados para iniciar a ação e tentava convencer os colegas de bancada que não seria uma boa ideia brigar, judicialmente, com o radialista. Contudo, os petistas insistiram na ação, Zé Neto recuou e resolveu assinar o documento. A ação foi dada entrada na noite dessa terça, 8. Pouco antes, na sessão desta quarta-feira, 9, Nilo e Zé Neto pediram desculpas pelos "excessos". Os outros deputados interpretaram que a Casa saiu "mais grande" com a união de todos contra Kertész.

A briga começou quando o radialista começou a cobrar a divulgação da lista de servidores da Assembleia. Nilo prometeu, no ar, durante entrevista a Kertész na Rádio Metrópole, entregar a relação, mas irritou-se quando o radialista passou a fazer campanha cobrando a lista, o que é garantido inclusive pela Lei da Transparência. O presidente da Assembleia argumentou que o pedido havia sido feito apenas de boca, sendo necessário encaminhar um pedido formal com base na Lei da Transparência. Num dos seus programas radiofônicos Kertész referiu-se aos deputados como 63 "sacanas" e que havia um esquema de "corrupção na Casa". Esses termos teriam ofendido os parlamentares, conforme se queixaram.

O termo "corrupto" é conhecido. Mas sacana tem vários sentidos, um até positivo. O dicionário Houaiss diz que "sacana" como adjetivo, pode indicar o sujeito "brincalhão, de espírito crítico ou trocista, que faz comentários ou brincadeiras divertidas". Por outro lado, "sacana" também é "libertino, devasso, sensual", quem tem "mau caráter, que ou quem ludibria ou aufere vantagens que caberiam a outro(s); finório, espertalhão". Como uso informal "sacana" também pode ser usado para se referir a "qualquer pessoa" ("diga àquele sacana que gosto dele"). O problema é que, como substantivo masculino o termo também é usado para caracterizar "indivíduo que masturba outro" ou "homossexual passivo". Esse último, pelas suas posições antigays, deve ter desagradado em especial o deputado pastor Isidório de Santana (PSC).

O curioso da situação é que alguns deputados, entre os quais o próprio Marcelo Nilo, elogiaram a pessoa que querem processar. "Reconheço que ele é um homem preparado", disse, achando contudo que no episódio ele extrapolou. Para justificar a posição dos deputados, o presidente da Assembleia chegou a citar uma frase do lendário primeiro ministro inglês Winston Churchill: "sabe qual o maior defeito do homem? Perder a coragem". Disse que se não tomada essa atitude, a Assembleia seria "desmoralizada". Outro que elogiou Kertész, embora também tenha assinado o requerimento, Carlos Geílson (PTN), que também é radialista. "Tenho respeito por Mário que é preparado e uma pessoa polêmica, mas ele excedeu o seu papel". O único dos 63 deputados que não assinou ação foi Capitão Tadeu (PSB), que é comentarista da Rádio Metrópole, de propriedade de Kertész.

Serão duas ações, uma criminal de calúnia, injúria e reclamação, outra de danos morais com pedido indenização cujo valor será fixado pela Justiça em caso de condenação. O advogado contratado pelos deputados é o criminalista Alfredo Venet Lima.

