O recém-eleito presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), promoveu uma grande festa para comemorar a sua vitória em uma casa no Lago Sul, área nobre de Brasília. Cerca de 300 pessoas estiveram no local e poucos convidados usavam máscaras, segundo informações do Estadão.

Da Redação Após vencer eleições na Câmara, Lira comemora com festa para 300 pessoas

A comemoração vai de encontro a um dos pronunciamentos de Lira, que se diz favorável à vacinação e afirmou que colocará em votação medidas de combate à pandemia de Covid-19. Em outra ocasião, no plenário da Câmara, ele chegou a pedir um minuto de silêncio para os mais de 225 mil mortos pela doença.

De acordo com a publicação, o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, principal fiador da eleição de Lira, foi uma das autoridades presentes e não estava usando máscara.

O ministro de Comunicações, Fabio Faria, e os secretários Fabio Wajngarten (Comunicações) e Jorge Seif (Pesca), além do ex-ministro do Turismo, deputado Marcelo Álvaro Antônio (PSL-MG), também estavam no local.

A publicação diz ainda que a maioria dos apoiadores de Lira como Roberto Jefferson, Ciro Nogueira (PP-PI), Ricardo Barros (PP-PR), André Fufuca (PP-MA), Hugo Motta (Republicanos-PB), João Carlos Bacelar (PL-BA), Marcelo Ramos (PL-AM), Guilherme Mussi (PP-SP), Ricardo Izar (PP-SP), Marcelo Aro (PP-MG), Claudio Cajado, Evair de Melo (PP-ES), Fred Costa (Patriota-MG), Pastor Sargento Isidório (Avante-BA), Pedro Lupion (PR) e Luís Miranda (DF) compareceram em peso.

São citados ainda a deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), o deputado Julian Lemos (PSL-PB), Bia Kicis (PSL-DF), Renata Abreu (Podemos-SP), Soraya Santos (PL-RJ) e Caroline de Toni (PSL-SC).

Além de uma banda de música, a festa também foi animada pelos próprios políticos. No palco, a ex-deputada Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, cantou Malandragem, de Cássia Eller. O deputado Fausto Pinato (PP-SP), foi considerado como um dos mais “animados” pelo Estadão.

Após um tempo, a música foi interrompida para um discurso. “A partir de amanhã, a vida é dura”, afirmou Lira, que foi abraçado e assediado por ao menos dez pessoas ao seu redor, contrariando todas as recomendações de autoridades de saúde para evitar a propagação do novo coronavírus.

adblock ativo