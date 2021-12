Após varar a madrugada, governo aprova uma das três pautas

O Projeto de Lei 21.080/2015, que padroniza a cobrança de créditos não tributários do Estado, foi aprovado nesta terça-feira, 6, na Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA). Essa era uma das três pautas da sessão iniciada nesta segunda, 5, e que continua nesta manhã após mais de 24 horas de votação.

Os deputados ainda apreciam outros dois projetos importantes para o estado: mudanças na pensão por morte para servidores estaduais e autorização para o governo solicitar empréstimo de US$ 400 milhões.

A duração da sessão é consequência da obstrução da pauta por parte da oposição. De acordo com o líder desta bancada, o deputado Sandro Régis (DEM), eles vão continuar obstruindo enquanto for possível, mas "eles (governo) estão com a maioria".

O parlamentar diz que por ser minoria, a oposição não conseguiu impedir a aprovação do projeto que disciplina a inscrição de créditos não tributários na dívida ativa do estado. Sandro Régis explica que a oposição estava obstruindo a votação desse projeto porque apresentou duas emendas, que não foram acatadas pela bancada governista.

Além disto, uma discussão entre os deputados Adolfo Viana e Rosemberg Pinto, por causa da verificação de quórum, interrompeu a sessão por alguns instantes.

De acordo com a Procuradoria-Geral do Estado (PGE), a aprovação vai facilitar a cobrança de créditos não tributários, como multas. O estado prevê aumentar a arrecadação a partir desta medida.

Líder do governo na assembleia, o deputado Zé Neto (PT) explica que isso será possível porque o projeto "cria ferramentas" para cobrar esses créditos, o que antes o estado enfrentava "dificuldades" em fazer, porque o "rito era mais demorado".

Previdência

Após a aprovação do PL 21.080, os deputados avaliam o projeto que prevê mudanças nas regras para concessão de pensão por morte para servidores estaduais. A pauta chegou a entrar em votação na semana passada, mas acabou sendo adiada para a sessão iniciada nesta segunda.

O estado quer endurecer as regras da pensão por morte. O benefício atualmente é vitalício e passaria a ter duração variável, a depender do tempo de casamento, idade do beneficiário e tempo de contribuição do servidor.

Zé Neto acredita na aprovação deste projeto, que deve beneficiar o governo, que tinha um déficit previdenciário de R$ 2 bilhões em 2014.

Empréstimo

Dos três projetos, o principal impasse é referente ao projeto que autoriza o governo a pedir empréstimo ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) de US$ 400 milhões. A oposição reclama de falta de informações no projeto.

"Como vamos assinar um cheque em branco? Como a assembleia vai permitir que o estado se endivide nesse valor sem saber qual vai ser a destinação do dinheiro?", questiona o líder da oposição Sandro Régis. De acordo com ele, o projeto não detalha quanto será destinado para qual área. "Não diz quanto vai para infraestrutura, quanto vai para saúde", exemplifica.

O líder da bancada governista Zé Neto contesta. Para ele, o projeto é claro ao informar as áreas beneficiadas pelo empréstimo. "Essa é apenas uma autorização para buscar o recurso. Como vai buscar recurso tendo tudo pronto? Quando conseguir captar, aí sim vai apresentar os projetos. Mas já está claro que o recurso vai ser utilizado em infraestrutura, desenvolvimento socioeconômico, inclusão social e fortalecimento da gestão do setor público", rebate.

O parlamentar também chama a atitude da oposição de incoerente. "Eles reclamam que têm estrada com problema, que precisa de mais programa social e depois reclamam quando vamos buscar os recursos? Não tem sentido. A oposição está criando motivo para obstruir", avalia.

adblock ativo