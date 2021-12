Após revés, governo tentará votar Orçamento pela segunda vez

Derrotado na última sessão de 2014, o governo vai tentar votar nesta segunda-feira, 5, na Assembleia Legislativa o Orçamento de 2015, no valor de aproximadamente R$ 40 bilhões. Em 2014, a oposição não aceitou entrar em acordo e o líder do bloco, deputado Elmar Nascimento (DEM), pediu vista do projeto, adiando a apreciação do texto para este ano.

"“Espero que a oposição possa ter repensado esse caminho. Votamos na Câmara de Salvador a reforma administrativa da prefeitura e o orçamento"”, diz o líder do governo na AL-BA, deputado Zé Neto (PT), que ainda aguarda um acerto para aprovar o Orçamento em dois turnos.

A minoria, no entanto, não parece disposta a facilitar. Vice-líder do bloco, o deputado Carlos Gaban (DEM) diz que o governo não respeitou nos últimos anos acordos feitos para a votação dos orçamentos anteriores.

“"Eles não cumpriram a emenda impositiva, que só foi liberada para os deputados do governo. Estão dizendo que o secretário Cícero [ex-secretário das Relações Institucionais] se comprometia, mas a gente não pode acreditar em quem já falhou outras vezes"”, afirma Gaban, que promete obstruir a votação. Se não houver acordo para dispensa de formalidades, o governo só poderá aprovar hoje o Orçamento em primeiro turno, caso tenha o quórum suficiente para a votação.

Previdência

O governo também colocará na pauta de votação nesta segunda o projeto que institui o regime de previdência complementar para os servidores públicos estaduais e cria a Fundação de Previdência Complementar dos Servidores Públicos do Estado da Bahia (PREVBAHIA, uma entidade fechada, de natureza estatal.

“"Não vi a redação do projeto, mas em tese é interessante. Acho necessária a previdência complementar. O rombo da Previdência é muito grande, isso é inegável. Não vejo alternativa para o servidor no futuro"”, diz Gaban.

O deputado afirma, porém, que esta é a sua posição pessoal e o assunto ainda não foi discutido pela oposição na Assembleia Legislativa.

