Após repercussão negativa, Bolsonaro recua: "o Brasil está bem, está uma maravilha"

Após dizer que o Brasil estava “quebrado”, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou atrás e afirmou nesta quarta-feira, 6, que o país está “uma maravilha”

“Confusão ontem, você viu? Que eu falei que o Brasil estava quebrado. Não, o Brasil está bem, está uma maravilha.”, recuou.

Em mais um ataque à imprensa, Bolsonaro atribuiu a repercussão negativa aos meios de comunicação.

“A imprensa sem vergonha, essa imprensa sem vergonha faz uma onda terrível aí. Para imprensa bom estava Lula, Dilma, gastava R$ 3 bilhões por ano para eles. O maior problema do Brasil não é com alguns órgãos, é com a imprensa.”, completou.

Nesta manhã, Bolsonaro convocou uma reunião ministerial de urgência, onde participaram 18 chefes de pastas, incluindo o ministro Paulo Guedes, que está de férias.

País quebrado

Bolsonaro afirmou nesta terça-feira, 5, que o Brasil está ''quebrado" e que não "consegue fazer nada". Bolsonaro citou como exemplo de "dificuldades" as mudanças na tabela do Imposto de Renda.

"O Brasil está quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. Eu queria mexer na tabela do imposto de renda, tá, teve esse vírus, potencializado pela mídia que nós temos, essa mídia sem caráter ", disse o presidente a apoiadores.

