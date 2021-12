Após protesto, Temer segue para Brasília

O presidente em exercício, Michel Temer (PMDB-SP), deixou no final da tarde desta quinta-feira, 21, sua residência em São Paulo em direção ao aeroporto, de onde segue para Brasília. O vice decidiu viajar após o protesto feito na manhã desta quinta-feira, 21, por integrantes do Levante Popular da Juventude. Ele vai despachar do Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente.

A ideia inicial era permanecer em São Paulo até domingo, 24, mesmo assumindo interinamente a Presidência na ausência da presidente Dilma Rousseff, que está em viagem ao Estados Unidos. Mas Temer foi aconselhado a seguir para a capital federal para evitar que sua casa se transformasse em local de constantes protestos.

Por volta das 8h, cerca de 80 manifestantes picharam a frase "QG do golpe" no asfalto em frente à casa de Temer. Eles também rasgaram e jogaram no chão páginas da Constituição enquanto gritavam palavras de ordem.

Temer permaneceu o dia inteiro em casa. Recebeu apenas a visita do ex-ministro da Aviação Civil Moreira Franco, presidente da Fundação Ulysses Guimarães e um dos seus principais assessores.

