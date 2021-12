Após polêmica sobre museu de Krajcberg, prefeito de Nova Viçosa pede audiência com Rui

A polêmica envolvendo o museu com as obras do artista plástico Frans Krajcberg saiu do município de Nova Viçosa, no Extremo Sul da Bahia, e foi parar na Governadoria. Desde o início da semana, o projeto que seria desenvolvido no município recebeu um novo destino.

A equipe técnica do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac) avaliou que o Sítio Natura não é adequado para abrigar as obras do artista e dará outro destino à área. "Averiguou-se que, por tratar de um sítio inserido em mata atlântica, vários problemas encontrados são endêmicos e permanentes: umidade acentuada, presença de insetos xilófagos (que se alimentam de madeira), períodos prolongados de chuva e alto percentual pluviométrico. Diante deste cenário, iniciou-se um plano de trabalho no sentido da conservação e manejo dos diversos componentes do acervo, como pinturas, fotografias,slides, negativos, quadros, reproduções, objetos pessoais e maquetes", informou a nota enviada ao Portal A TARDE.

Entretanto, o posicionamento do governo não agradou aos gestores da cidade."Foi uma surpresa. O prefeito e eu estivemos duas vezes no Ipac (Instituto do Patrimônio Artístico e Cultura) porque foi verificado que o Governo do Estado não tinha recursos para administrar o museu", afirmou a secretária de Turismo, Lucenilde Araújo.

Segundo ela, a prefeitura se disponibilizou a arcar com a mão-de-obra e manutenção do local. "A prefeitura não tem recursos próprios para toda manutenção, mas sugerimos parceria com alguns institutos, como o Abrolhos. Tudo isso foi conversado e, de repente, fomos pegos de surpresa com esta notícia que tivemos pela imprensa", disse. De acordo com a secretária, a atitude do governo negligencia "um museu em um centro ecológico que poderia ser administrado pela Secretaria de Meio Ambiente. Tivemos aqui até a visita do secretário João Carlos Oliveira que visitou todo o local".

Por conta da decisão do governo, a secretária de Turismo estima perda no potencial econômico da cidade e na preservação das obras do artista. "Tirar um acervo de obras daqui para Salvador, não tem como. Nós temos o direito de proteger estas obras e tenho certeza de que Rui Costa não vai permitir uma coisa dessas. Contamos com a sensibilidade dele", ressaltou.

A gestora apontou ainda que por meio do projeto do museu, universidades e escolas seriam capitaneadas para Nova Viçosa. "Traria dinheiro para o município. Como avaliar que não teríamos demanda. Isso foi criado há 40 anos e conservado. Agora querem tirar?", questionou.

Tanto a secretária quanto o prefeito Manoelzinho da Madeira (DEM) pediram uma audiência com o governador Rui Costa (PT), em Salvador, para discutir o assunto. A data ainda não foi confirmada.

História

O projeto de lei para a criação da Fundação Museu Artístico Frans Krajcberg foi aprovado, por unanimidade, pela Assembleia Legislativa da Bahia, em 2013. O projeto, de iniciativa do Governo do Estado, tem o objetivo de preservar o acervo do ambientalista polonês de 92 anos, há mais de 60 na Bahia, no município de Nova Viçosa.

Logo após o falecimento de Frans Krajberg, em 15 de novembro de 2017, a pedido do artista e registrado em testamento, o Governo do Estado da Bahia assumiu a gestão do Sítio Natura, situado em Nova Viçosa, e a salvaguarda das suas obras localizadas no próprio sítio. Desde então, foi produzido um inventário das peças e realizados os cuidados necessários para preservação do acervo com procedimentos de higienização, incluindo desde a descupinização a retirada de pulgas.

O que diz o Ipac

Em nota enviada ao Portal A TARDE, o instituto informou que ainda tramita no Ministério da Cidadania processo para catalogação detalhada, imunização, higienização e restauração das peças. Ao concluir estas etapas, será realizada curadoria para uma exposição internacional com o objetivo de apresentar o conjunto doado ao Governo da Bahia.

"A ideia é desenvolver um projeto que conte a história da obra e da vida de Frans Krajberg sob a ótica da preservação do meio ambiente. É gerir o acervo de forma qualificada, pensado em uma visão ampla e, ao mesmo tempo, que preserve o patrimônio. Neste sentido, o Governo do Estado, por meio Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC), está estudando o formato mais adequado", diz a nota.

Para o diretor geral do Ipac, João Calos de Oliveira, “esta estratégia permitirá que o Sítio Natura, inserido em uma das áreas ambientais mais importantes do litoral baiano - com mata virgem, desovas de tartaruga, santuário de baleias e outras espécies- possa contar de forma exemplar o papel histórico que Frans Krajberg desenvolveu em sua trajetória de vida”.

O Ipac informou que não se tem o valor para o projeto do museu em Nova Viçosa.

