Após pedido de impugnação, Colbert afirma que candidatura "está regular"

O prefeito e candidato à reeleição em Feira de Santana, Colbert Martins (MDB), afirmou em nota que sua candidatura "está plenamente regular e legal" após uma manifestação pela impugnação da mesma ter sido protocolada na última sexta-feira, 9, pelo Ministério Público Eleitoral (MPE).

Na petição, o órgão alega que a ação é referente a ausência de pagamento de uma multa eleitoral de R$ 170 mil, relativo ao pleito de 2014, ano em que ele disputou um mandato de deputado federal.

Em nota, Colbert se defendeu e afirmou que a irregularidade foi devidamente resolvida na Justiça Eleitoral do estado, mas, por uma deficiência de sua defesa, não foi regularizada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

"Recebi uma doação em cheque do PMDB na época, fiz o depósito, mas o cheque voltou. Anulamos o depósito, recebemos outro cheque e fizemos um novo depósito. Houve uma interpretação de que declarei só metade da doação, porque consideraram o valor em dobro, em razão dos dois depósitos", explicou.

"Tenho todas as certidões exigidas para que a minha candidatura seja regular, legal. Não há o que temer. Somos candidato à reeleição e quem quiser me derrotar terá que ganhar no voto".

