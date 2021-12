Depois de omitir o nome dos participantes da reunião da sua coordenação com representantes da Covaxin, vacina indiana contra a Covid-19 e da empresa Precisa Medicamentos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou a informação que faltava na planilha.

>>Bolsonaro diz que PF vai abrir inquérito para investigar caso Covaxin

Da Redação Após omissão, Anvisa divulga nomes de integrantes de reunião com Covaxin

O documento foi enviado em resposta à reportagem do UOL, que revelou nesta sexta-feira, 25, que dos 40 encontros com representantes de diferentes vacinas, somente duas ocasiões não tinham registro dos participantes. A do dia 20 de janeiro, da Covaxin, e outra fevereiro, da Sputnik V.

O contrato para aquisição da Covaxin está na mira do Ministério Público Federal (MPF), principalmente após depoimento do servidor Luís Ricardo Miranda, do Ministério da Saúde, que disse ter sido pressionado para favorecer a contratação do imunizante produzido pela Bharat Biotech.

Na reunião da Covaxin participaram pela Anvisa, Thaila Coradassi de Almeida; Pedro Henrique Silvano da Silva; Julia Diniz Calatrone; Andrea Renata Cornelio Geyer; Fabricio Carneiro de Oliveira; Alessandra Paixao Dias; Doriane Patricia Ferraz de Souza Pompeu.

Pela empresa Precisa Medicamentos participou a funcionária Emanuela Medrades.

Já no encontro para tratar da Sputnik V participaram pela Anvisa a Thaila Coradassi de Almeida; Fabricio Carneiro de Oliveira; Andrea Renata Cornelio Geyer e Pedro Henrique Silvano da Silva.

A farmacêutica União Química, que representa a fabricante russa no Brasil, teve como correspondentes Daniel G Araujo; Paula Melo Suzana Gomes; Claudia Fadiga; Natasha Kuniechick e Mario de Sousa Teixeira Bueno.

adblock ativo