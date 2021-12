Após janela partidária, PSD se mantém como segunda maior bancada da AL-BA

Na Bahia, a janela partidária, que começou na última sexta-feira, 7, e permite que parlamentares migrem de sigla sem sofrer punição da Justiça Eleitoral, mantém o Partido Socialista Democrático (PSD) como a segunda maior bancada da Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA).

Na tarde desta segunda, 12, na AL-BA, os deputados estaduais Alan Castro e Manassés deixaram o Pros e se filiaram ao PSD, partido do senador e presidente estadual da legenda, Otto Alencar, e do presidente da AL-BA, deputado Ângelo Coronel. Com a migração, o PSD soma nove deputados estaduais e fica atrás do PT, que possui 12 parlamentares na Casa.

E não para por aí: o presidente do legislativo estadual informou que até o dia 7 de abril a sigla terá outras filiações importantes. “Nada como estar no guarda-chuvas do senador Otto Alencar. Quem está neste guarda-chuva não pega resfriado, nem gripe e nem insolação. Eu, que já sou ‘vítima’ deste guarda-chuvas há 28 anos, posso dizer que vocês entram não num partido político e sim numa família”, disse em um vídeo no momento da filiação.

O deputado Alan Castro revelou que o convite foi feito por Coronel. “Ele levou a gente para conversar com o senador. Eu já o conhecia, pois já fui estagiário dele. Otto sabe que liderar é a arte de servir, e ele atende todos bem. Orienta, me atende, é um grande líder. Coronel também é um grande líder”, elogiou.

Por sua vez, o senador Otto Alencar elogiou o trabalho social desenvolvido pelos dois parlamentares e revelou que todos estão renovando a sigla.

Os deputados se filiaram ao Pros em outubro do ano passado. O deputado Alan Castro busca reeleição ao cargo. Já Manassés, informou no início do mês passado que é pré candidato a deputado federal. Agora, os parlamentares terão a oportunidade de disputar a vaga na maior agremiação do estado.

No estado, além de nove deputados estaduais, o PSD acumula 542 vereadores, 85 prefeitos, cinco deputados federais e um senador.

