Após derrota, Wagner aposta em vitória no plenário da Câmara

Apesar da derrota na comissão do impeachment, o Palácio do Planalto aposta em vitória no plenário da Câmara. De acordo com o jornal 'Folha de S. Paulo', o chefe de Gabinete da Presidência, Jaques Wagner, reconheceu que a aprovação do pedido de impedimento da presidente Dilma Rousseff (PT) já era esperado. Contudo, o governo esperava uma vitória mais apertada para a oposição.

O placar cogitado por Wagner, segundo a 'Folha', era de 36 a 29, sendo que o pedido de impeachment foi aprovado por 38 votos a favor e 27 contra. Mesmo assim, o governo ainda considera o resultado "razoável".

O petista também aposta que mesmo com essa primeira derrota, o Planalto deve sair vitorioso no plenário da Câmara. O governo estima que Dilma consiga 213 votos, o que barraria o processo, já que são necessários 342 votos para o pedido seguir para o Senado.

Mesmo se houver mudanças de última hora, o Planalto estima que alcance entre 180 a 190 votos, uma margem apertada, mas que seria suficiente para impedir o andamento do impeachment.

