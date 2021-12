Após delação, Delcídio diz que é "profeta do caos"

Após a homologação da delação no Supremo Tribunal Federal (STF), o senador Delcídio do Amaral (ex-PT) negou que seja vilão. "Eu não sou bandido. Eu sou um profeta do caos", afirmou ele ao jornal Folha de S. Paulo, após ter o teor da delação premiada revelado.

No acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR), o parlamentar citou integrantes do governo, como a presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente Luiz Inácio da Silva e o ministro da Educação, Aloizio Mercadante, e da oposição, como o presidente do PSDB, o senador Aécio Neves.

A delação de Delcídio movimentou Brasília nesta terça. Um dos principais pontos foi a divulgação de que Mercadante tentou evitar a delação do senador oferecendo apoio financeiro e lobby junto ao STF.

Ao comentar o assunto, o parlamentar ironizou o ministro. "Amigo? Ele é amigo da onça! Onde ele era meu amigo? Minha história toda no Senado é de briga com ele. Todo mundo sabe disso", disse ele, em resposta a Mercadante, que justificou seu contato com Delcídio como auxílio de "solidariedade" e não uma tentativa de compra de silêncio.

