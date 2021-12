Após culpar população por enchentes, Crivella é atingido por barro no Rio

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), foi atingido, no ombro e no rosto, por barro jogado por um morador no bairro do Realengo, Zona Oeste da cidade, enquanto se preparava para dar entrevista coletiva a jornalistas. Ele foi até o local nesta segunda-feira, 2, para conferir os estragos provocados pela chuva que atinge a cidade pelo menos desde sábado, 28. Quatro mortes foram confirmadas e uma pessoa está desaparecida.

O fato ocorreu um dia depois de o prefeito culpar a população pelas enchentes, durante transmissão ao vivo nas redes sociais. Segundo ele, os cariocas gostam de morar em áreas de risco para 'se verem livres dos esgotos' e gastarem 'menos tubos para colocar cocô e xixi'.

Imagens feitas pelo cinegrafista Fábio Neder, da TV Globo, mostram o momento em que a lama atinge o ombro esquerdo do prefeito. No entanto, não é possível identificar quem jogou. Apesar do fato, Crivella não comentou o ocorrido e a entrevista prosseguiu.

O prefeito disse durante a coletiva que o problema não é a chuva em si, mas a quantidade de lixo jogada pela população nos rios e encostas.

"O importante hoje é que a prefeitura está agindo com todos os seus órgãos pra tirar lixo e casas de caíram aqui, mas o mais importante, se vocês querem ajudar a nossa cidade, é conscientizar a população de que não pode jogar lixo nas encostas, não pode jogar lixo nos bueiros, não pode deixar lixo na rua, esse é o grande problema do Rio de Janeiro", disse, encerrando a coletiva em seguida.

Entrevista cancelada

Crivella desistiu de participar nesta segunda do programa Roda Viva, da TV Cultura. Segundo a emissora, o prefeito não poderá participar por causa das fortes chuvas.

No lugar dele, o entrevistado será o advogado Gustavo Bebianno, ex-presidente nacional do PSL e ex-ministro da Secretaria-Geral do governo Jair Bolsonaro (sem partido).

