Após criticar inquérito das fake news, Zambelli divulga informação falsa

A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) divulgou uma informação falsa, afirmando que o advogado Tony Chalita era sócio do escritório de Viviane Moraes, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre Moraes. Recentemente, a deputada criticou o inquérito das fake news (notícias falsas).

Segundo a coluna Radar, da revista Veja, a parlamentar tem conhecimento do processo porque consta na Jutiça um pagamento no valor de R$ 25 mil ao escritório Braga, Nascimento e Zilio Advogados, feito por ela referente a contratação do escritório no qual Tony é sócio, em sua campanha de 2018.

Em entrevistas recentes, Zambelli afirmou que Tony e o seu tio Gabriel Chalita eram sócios de Viviane, porém, apenas Gabriel é sócio. Além disso, a deputada apagou o vídeo em que ela afirma que a mulher do ministro do STF conquista clientes pelas "boas relações com instâncias superiores da Justiça". Ela menciona que a informação foi divulgada pelo jornalista preso na Polícia Federal, Oswaldo Eustáquio.

adblock ativo