Após conflito, Regina Duarte estuda demitir presidente da Fundação Palmares

Após aceitar o convite do presidente Jair Bolsonaro para ser secretária de Cultura no Ministério do Turismo, a atriz Regina Duarte vem tendo divergência com o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo. E a partir disso, a atriz pretende demitir o gestor.

Com posse da atriz marcada para a próxima quarta-feira, 4, a possível exoneração seria devido as mudanças que Camargo realizou na diretoria da fundação sem consultar Regina. A informação é do site Poder360.

