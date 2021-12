Após bomba, Facebook mantém comunidade "Morte ao Lula" no ar

O Facebook se recusou a retirar do ar a comunidade "Morte ao Lula", de acordo com o perfil oficial do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo postagem na rede social, o Instituto Lula solicitou a remoção da página no dia 14 de julho, alegando que violava "as regras de conduta do site, porque ameaça a integridade física do ex-presidente e incentiva a violência".

Após a solicitação, o Instituto Lula foi alvo de um ataque. Uma bomba foi detonada em frente à entidade no dia 30 de julho. "Mesmo depois da bomba, o Facebook continua a não considerar como 'ameaça real' uma comunidade que abertamente pede a morte de uma pessoa".

Com a negativa, Lula promove, por meio de seu perfil, uma campanha para que os usuários do Facebook denunciem a página. A descrição da comunidade diz que o "grupo visa enterrar essa figura (Lula) que acabou com a vida de milhares de brasileiros".







Facebook se recusa a remover comunidade que ameaça a vida de LulaDesde o dia 14 de julho o Instituto Lula pede ao... Posted by Lula on Sexta, 7 de agosto de 2015

