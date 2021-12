Após assumir PGR, interino anuncia retorno de procuradores do grupo da Lava Jato

Ao tomar posse, o procurador-geral da República interino, Alcides Martins, afirmou nesta quarta-feira, 18, convidou os procuradores do grupo de trabalho da Lava Jato para retornar aos seus cargos.

“Na parte criminal, em nome da continuidade e importância da investigação denominada Lava Jato para a Justiça e para o país, convidei os colegas que integraram o grupo de trabalho a retornarem a seus postos, o que ocorrerá imediatamente”, afirmou o procurador-geral interino.

Os procuradores deixaram o grupo na Procuradoria-Geral da República (PGR) após alegar incompatibilidade com Raquel Dodge, ex-procuradora-geral, cujo mandato terminou nesta terça-feira, 17.

Os seis profissionais que faziam parte do grupo da Lava Jato que investiga políticos com foro privilegiado, entregaram seus cargos no início do mês.

Alcides Martins exercerá o comando interino da PGR até Augusto Aras, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o cargo, ter o nome aprovado pelo Senado, em votação que está prevista para a semana que vem.

