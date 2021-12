Após anulação do impeachment,Maranhão é alvo de internautas

O presidente interino da Câmara dos Deputados, Waldir Maranhão, usou sua página no Facebook para publicar um comunicado oficial sobre a decisão de anular a votação do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, ocorrido no dia 17 de abril.

Após a postagem, a página do deputado foi alvo de internautas. "Pq essa palhaçada agora? (Sic)", questionou um internauta. "Viva a democracia", comemorou outro. "Obrigado Maranhão", agradeceu um seguidor. "Ele não pode fazer isso", disse outro.

