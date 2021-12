Após agradecer ao PT, Haddad deixa reunião do partido sem falar com jornalistas

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad deixou pouco antes das 13h a reunião organizada nesta terça-feira, 30, pela direção do PT, para fazer um balanço das eleições deste ano e abrir as discussões sobre a oposição ao governo de Jair Bolsonaro. O candidato derrotado ao Palácio do Planalto permaneceu na sede nacional do partido por cerca de duas horas e deixou o local sem falar com a imprensa.

Segundo assessores, Haddad fez uma rápida exposição no encontro, no qual agradeceu aos colegas de partido pelo empenho na eleição. De lá, o petista seguiria para casa. Ainda segundo auxiliares, Haddad deve passar os próximos dias com a esposa Ana Estela, que está em férias, e não deverá visitar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Curitiba nesta semana.

Neste momento, o PT discute a atuação de movimentos sociais como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) durante o governo Bolsonaro.

O partido sugere "proteção física e retaguarda jurídica" para esses movimentos. Até o momento, representantes da legenda não esclareceram em detalhes como se daria este apoio.

