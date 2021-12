Após acordo, LDO é aprovada e deputados entram em recesso

Após o governo sinalizar que, em agosto, informará um cronograma de pagamento das emendas impositivas aos deputados estaduais, a oposição aceitou um acordo com a bancada governista e a Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) aprovou nesta terça, 7, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2016.

Com a aprovação da LDO, os deputados entraram em recesso e só retornam às atividades no dia 3 de agosto. As negociações com a oposição, que havia pedido vista do projeto da LDO na última semana, foram conduzidas ontem diretamente pelo presidente da Casa, deputado Marcelo Nilo (PDT).

"O governador prometeu que informará em agosto a programação para o pagamento das emendas impositivas", afirmou Nilo, ao dar uma resposta aos oposicionistas, que haviam questionado na semana anterior o não pagamento das emendas este ano, no valor de R$ 1 milhão a cada deputado. A oposição ainda reclama que, em 2014, apenas deputados governistas receberam as emendas.

Para justificar publicamente o acordo com a bancada de governo para votar a LDO, a oposição argumentou que uma das quatro emendas propostas pelo grupo foi incorporada ao texto. Conforme a emenda acatada, empresas públicas terão que publicar, a cada três meses, informações relativas à execução orçamentária. "Essa era a emenda mais importante e o governo ficou de estudar as outras", disse o líder da oposição, deputado Sandro Régis (DEM). Para marcar posição, parte dos oposicionistas votou contra a aprovação da LDO.

Depósitos judiciais

Outro projeto aprovado ontem permite a transferência de 50% do montante correspondente aos depósitos judiciais da seguinte forma: 25% para a conta vinculada do Tribunal de Justiça da Bahia (para pagamento de precatórios e requisições judiciais de pequeno valor) e 25% para capitalização do fundo de previdência dos servidores, o Funprev.

O deputado Luciano Ribeiro (DEM) classificou o texto - assinado pelo governador Rui Costa (PT) e pelo presidente do TJ, desembargador Eserval Rocha - de "inconstitucional". "É uma declaração de falência do Estado, que quer usar dinheiro alheio para cobrir o que é fruto de sua inaptidão", afirmou o deputado.

Por meio de assessoria, o TJ afirmou que o Supremo Tribunal Federal (STF), já sinalizou que é constitucional o uso dos depósitos gerais para pagamento dos precatórios. O tribunal disse ainda que não procede a alegação do deputado, de que uma lei federal restringe a utilização apenas a depósitos tributários.

