Um grupo de manifestantes realizou na manhã deste domingo, 19, uma carreata a favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no Centro de Salvador. Segundo a Polícia Militar, mais de 70 veículos participaram da ação.

D acordo com imagens que registraram o ato, ele foi marcado por um buzinaço e contou com dezenas de participantes. No entanto, alguns moradores das localidades por onde a carreata passou responderam os apoiadores do governo com gritos de "Fora Bolsonaro", enquanto outros fizeram panelaço.

Veja o vídeo:

Da Redação, com informações de Bruno Luiz e Raul Aguilar Apoiadores de Bolsonaro fazem carreata em Salvador; moradores respondem com panelaço

Equipes da 11ª CIPM acompanham a carreata. Até o momento não há registro de presos, detidos e nem de feridos.

“Lamentável”

Durante a entrega de cestas básicas no Projeto Axé, na manhã deste domingo, o prefeito ACM Neto classificou a aglomeração formada pela carreata como “lamentável”, mas reforçou que as pessoas têm o direito de se manifestar, caso isso ocorra de maneira ordenada.

“Se essas manifestações acontecerem de forma ordeira, respeitando os limites impostos pelos decretos municipais, não tenho absolumante nada a comentar. As pessoas tem direito de se manifestar; de fazer aglomeração não, porque aí está colocando a vida do próximo em risco e isso nós não podemos admitir”, continuou.

O prefeito também afirmou que não existe quarentena em Salvador e que, sendo assim, não há como justificar o protesto em cima dessa pauta.

“Não se pode falar em quarentena. Não há quarentena em Salvador, então, se o objetivo é suspender algo que não existe, não tem sentido. O que existe são diversas atividades suspensas e a obrigação de uma série de novas regras que vão valer nesta semana, sobretudo quanto ao uso da máscara, todas elas tomadas por decisões técnicas e científicas. Neste caso, vamos continuar pautados pela ciência e não pela política”, ressaltou.

