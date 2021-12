Aplicativo ajudará eleitor a auditar eleições 2016

A partir das eleições 2016 o eleitor vai poder realizar sua própria auditoria após o encerramento da votação e a impressão do Boletim de Urna (BU), é o que garante a Justiça Eleitoral. De acordo com o órgão, os BU serão impressos com o QR Code ou Código QR, um código de barras 2D, que pode ser escaneado pela maioria dos smartphones e tablets. Aplicativo ajudará no armazenamento dos dados.

Segundo a Justiça, com a utilização do código de acesso rápido, eleitores e fiscais de partidos políticos poderão, de forma rápida, segura e simplificada, escanear e armazenar os dados em seus dispositivos móveis.

A Justiça Eleitoral explica que os dados do boletim são codificados, com a identificação numérica de candidatos, partidos e municípios. Com isso, um aplicativo da Justiça Eleitoral vai ser desenvolvido para permitir a decodificação, facilitando o entendimento das informações.

A inclusão do Código QR nos Boletins de Urna foi aprovada pelo Grupo de Trabalho (GT) do Ecossistema da Urna Eletrônica, que se reuniu na sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nos dias 18 e 19 de junho. O aplicado será desenvolvido pelo TRE do Acre em parceria com o Grupo de Trabalho (GT) Mobile.

