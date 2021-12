Apenas 31% dos brasileiros tiveram melhora de vida em gestão PT, aponta Datafolha

Apenas um em cada três brasileiros afirma ter percebido melhora no padrão de vida ao longo dos 13 anos de governo petista, apurou pesquisa do Datafolha publicada neste domingo, 13. Isso significa que, no geral, segundo o levantamento, 68% dos entrevistados não viram melhora durante o período da presidência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da atual gestão da presidente Dilma Rousseff.

A abertura da pesquisa mostra que para 31% dos entrevistados a vida melhorou e 26% disseram que a situação piorou. Outros 42% afirmaram que ela ficou igual.

A insatisfação manifestada pela maioria se dá mesmo com os dados oficiais mostrando que a renda dos 10% mais pobres aumentou 129% em termos reais (acima da inflação) nos últimos 13 anos e que para os mais ricos a renda crescera 32%.

A matéria, publicada na edição deste domingo da Folha de S. Paulo, não precisa o período em que fora feito o levantamento nem o universo dos pesquisados, mas a divulgação do levantamento ocorre no momento em que a população está recebendo grandes volumes de informações dando conta do aprofundamento da crise econômica e política no País.

A população encontra-se impactada pelos dados de desaceleração da atividade econômica, se traduzindo em demissões - só neste ano quase 1,2 milhão de pessoas perderam seus empregos -, inflação acima dos 10% no acumulado dos últimos 12 meses, escassez do crédito além da enxurrada de denúncias de corrupção, prisões de políticos e empresários e possibilidade de a presidente Dilma Rousseff sofrer um processo de impeachment.

