Aos 63 anos, ex-ministro Luiz Gushiken morre em SP

Aos 63 anos, o ex-ministro Luiz Gushiken morreu no início da noite desta sexta-feira, 13, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde estava internado em estado grave para tratar de um câncer. A informação sobre a morte é da assessoria de imprensa do hospital.

Um dos fundadores do PT, Gushiken coordenou as campanhas presidenciais de Luiz Inácio Lula da Silva em 1989 e 1998 e foi chefe da Secretaria de Comunicação na primeira gestão do ex-presidente, mas deixou o cargo em 2006. Ele foi réu no caso do mensalão e acabou absolvido pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

