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AO VIVO: Lula faz pronunciamento

Publicado quinta-feira, 15 de setembro de 2016 às 13:47 h | Atualizado em 15/09/2016, 13:47 | Autor: Da Redação
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