Ao lado de Braga Netto e Marcos Pontes, João Roma visita Cimatec em Salvador

Natural da Bahia, o ministro da Cidadania, João Roma, visitou a sede do Senai/Cimatec em Salvador, no bairro de Piatã, na manhã desta segunda-feira, 14. Ele foi até o local junto outros dois ministros, o general Braga Netto, da Defesa, e Marcos Pontes, da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Aliado do governador Rui Costa (PT), opositor ferrenho de Jair Bolsonaro, o vice-governador da Bahia, João Leão (PP) também participou do evento. Estiveram no local ainda o o o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), Ricardo Alban; o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado, Carlos Andrade; o almirante Almir Garnier Santos, comandante da Marinha; secretário de Planejamento do Estado; o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (Fies), Eduardo Prado; o reitor do Senai/Cimatec, Leone Andrade; e a deputada estadual Talita Oliveira.

Deputado licenciado pelo Republicanos, João Roma destacou que o encontro representa o espírito de "cooperação", necessário para o desenvolvimento do país.

“Essa reunião de hoje simboliza tudo que eu defendo desde o início, que é justamente cooperação, dar as mãos para lutar pelo desenvolvimento do nosso Brasil. Como deputado eu fiz assim e como ministro estou fazendo. A melhor maneira de gerar mais sinergia é buscar cooperação. Não adianta ficarmos na queda de braço política, ideológica e partidária. O Brasil precisa se unir e nós seguiremos o caminho de um país mais pulsante, que gere qualificação, emprego, renda e melhoria da qualidade de vida do nosso povo”, disse Roma.

O ministro reiterou que a visita teve a proposta de "promover a sinergia" entre a instituição com "as demandas das Forças Armadas".

"Hoje fomos ao Centro de Defesa e Segurança para pensarmos formas de promover a sinergia entre esse centro de competência tecnológica e as demandas das Forças Armadas, uma ação que conversa com a preocupação que o governo Bolsonaro tem tido em integrar as diversas pastas para lutar pelo desenvolvimento do país”, acrescentou sobre o Sistema S.

O general Braga Netto destacou que pessoas diretamente envolvidas com ciência e tecnologia e material de defesa nas Forças Armadas vieram a Salvador para a agenda na capital baiana.

“Demonstra o interesse e importância que nós estamos dando a essa visita”, disse.

O ministro Marcos Pontes, que foi aluno do Senai, agradeceu aos baianos pela hospitalidade.

“Novamente obrigado pela visita, pela cordialidade ao estar aqui conosco e contem com o Ministério de Ciência Tecnologia e Inovações; Nós estamos aqui para ajudar o meu Senai, a nossa Bahia e todos os brasileiros”, afirmou.

