Ao chegar no plenário do Congresso, Bolsonaro é recepcionado por gritos de 'mito'

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, foi recebido no plenário do Congresso pelos convidados com gritos de "mito", aplausos, e muitos fizeram gestos de armas com as mãos.

Ao chegar ao Congresso, acompanhado da primeira-dama Michele Bolsonaro e do vice-presidente Hamilton Mourão, ele foi recebido pelos presidentes da Casa, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) e senador Eunício Oliveira (MDB-CE). A entrada de Bolsonaro foi rápida. Ele subiu a rampa, encontrou os parlamentares na entrada do Salão Negro e seguiu direto para o plenário. O ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou depoiro.

A procuradora-geral da Repúbl ica, Raquel Dodge, e o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, também aguardavam Bolsonaro e foram cumprimentados pelo presidente eleito.

