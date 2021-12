Antipetistas e CUT farão atos próximo a hotel

Manifestantes antipetistas e sindicalistas ligados ao partido estarão separados nesta quinta-feira, 11, por alguns metros, no Rio Vermelho, nas proximidades do Hotel Pestana, onde ocorre o 5º Congresso Nacional do PT, com a participação da presidente Dilma Rousseff e do ex-presidente Lula.

Os dois grupos dizem que não vão procurar o confronto, embora o clima de acirramento entre os lados tenha muitas vezes resultado em violência, durante a última campanha e mesmo após as eleições.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, a Polícia Militar acompanhará o protesto, garantindo o livre direito de manifestação e agirá caso haja algum "distúrbio". Nenhum esquema especial foi detalhado e a SSP não divulgou o número de policiais que trabalharão "por questão de segurança".

A manifestação contrária ao PT é organizada pelos movimentos Vem pra Rua Bahia, Movimento Brasil Livre (MBL), Acorde, Basta, Movimento Brasil Melhor (MBM), Organização dos Médicos da Bahia (OMB), Nas Ruas e Unidos pelo Brasil (UPB). O grupo irá se concentrar, com um trio elétrico, na Praça Brigadeiro Faria Rocha.

Representante do Vem pra Rua na Bahia, Antônio Marcos Souza diz que um acordo foi feito com a Transalvador e a PM, para que os manifestantes permaneçam na praça durante todo o tempo do ato, "até para não atrapalhar o trânsito". Por meio de nota, a Transalvador disse que a única ação prevista é o bloqueio do retorno que envolve a praça.

Acarajé da CUT

O presidente da Central única dos Trabalhadores (CUT) na Bahia, Cedro Silva, disse que não está "preocupado" com os manifestantes, e sim em receber os delegados e delegadas do congresso, na entrada da Rua Fonte do Boi. "Vamos recepcionar à altura do espírito baiano, com baianas e algumas iguarias, como o acarajé", disse Cedro Silva.

adblock ativo