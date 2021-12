Anthony Garotinho, ex-governador do Rio, é preso pela PF

A Polícia Federal (PF) prendeu na manhã desta quarta-feira, dia 16, o ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho. A detenção foi solicitada pelo Ministério Público Eleitoral (MPE). Agentes da delegacia da PF da cidade de Campos, reduto eleitoral de Garotinho, cumpriram o mandado de prisão na residência do ex-governador no Flamengo, bairro da zona sul da capital fluminense.

