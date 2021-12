Ângelo Coronel: "Wagner precisa de afago"

O presidente da Assembleia Legislativa, Ângelo Coronel (PSD), que participa do Encontro de Prefeitos, que acontece no Senai/Cimatec, aproveitou o momento de seu discurso para dizer que o ex-governador Jaques Wagner está precisando de "afago". Ele também pediu que todos no auditório cantassem parabéns para o líder petista, que faz aniversário nesta sexta-feira, 16.

Wagner foi acusado recentemente de receber R$82 milhões em propina oriunda de suposto superfaturamento na construção da Arena Fonte Nova.

Participam do encontro de prefeitos, além de Coronel e Wagner, o governador Rui Costa, senadores Otto Alencar (PSD) e Lídice da Mata (PSB), deputados estaduais e federais, além de quase todos os prefeitos do estado.

