O senador Ângelo Coronel (PSD-BA) voltou a utilizar as redes sociais para defender a legalização dos “jogos de azar”. De acordo com o senador, em entrevista na manhã desta quinta-feira, 16, para o 'Isso é Bahia', na rádio A TARDE FM, o ministro da Economia, Paulo Guedes, já ouviu e apoiou a ideia.

"Eu discuti este assunto com Paulo Guedes. Ele achou minha proposta ousada, apoiou totalmente, mas ele disse que precisamos agora de força política", explicou o parlamentar baiano.

Coronel defende que, além dos cassinos, também sejam legalizados no país o jogo do bicho, os caça-níqueis e os bingos. A legalização tem potencial de gerar mais de 1,3 milhão de empregos diretos e indiretos, além de R$ 20 bilhões ao ano em impostos.

A ideia de legalizar os jogos de azar, para o senador, parte do pressuposto de conseguir uma reforma tributária onde municípios, estados e União não percam arrecadação.

"Como você vai reduzir o imposto das empresas e pessoas físicas e vai retirar de onde para cobrir a necessidade de caixa das prefeituras, estados e União? Se você entra com recurso novo, você pode reduzir impostos velhos. Então vamos reduzir a carga tributária das empresas e os 27,5% que a pessoa física paga de imposto de renda. Isso entrando dinheiro novo dos jogos", pontuou.

"Temos que pensar no Brasil e para isso precisamos de uma reforma tributária que alivie e reduza, não a reforma de faz de conta como as que estão tramitando atualmente no Congresso Nacional", avaliou.

Da Redação Ângelo Coronel alega ter apoio de Paulo Guedes para legalizar jogos de azar

Bancada evangélica

Sobre a resistência enfrentada no Congresso, especialmente pela bancada evangélica, Ângelo afirma que este é o momento que as igrejas têm que deixar a religião de lado e pensar de forma prática.

"Mesmo a bancada evangélica sendo contra jogos, vou discutir da seguinte maneira: se as igrejas querem anistia de impostos, anistia de contribuição social sob lucro, também têm que esquecer um pouco a religião e aprovar medidas para arrecadar impostos que vai aliviar o bolso do contribuinte brasileiro", observou.

Fechamento de fronteiras

Ainda durante a entrevista, o senador Ângelo Coronel defendeu também o fechamento das fronteiras do Brasil com os outros países, como uma forma de aumentar a arrecadação de impostos. Segundo ele, a ideia do fechamento de fronteiras também possui o apoio do ministro da Economia.

"Nós temos hoje 17 mil quilômetros de fronteiras terrestres com 11 países que é um verdadeiro queijo suíço por onde entra contrabando de armas, cigarro, eletrônicos e nenhum governo prestou atenção que precisamos fechar as fronteiras para não entrar o contrabando e o que entrar do estrangeiro ter que pagar o imposto. É mais um aumento de arrecadação", defendeu Coronel.

adblock ativo